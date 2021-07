Temptation Island: Tommaso è già pazzo di gelosia per la sua Valentina (Di giovedì 1 luglio 2021) La prima puntata di Temptation Island è adata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 e come sempre ha tenuto incollati agli schermi moltissimi telespettatori. Il pubblico a casa ha imparato a conoscere meglio le sei coppie di quest'anno, ma tra loro sicuramente Tommaso e Valentina hanno attirato maggiormente l'attenzione. Tommaso ha 21 anni e Valentina ha quasi 40 anni. Tra i due ci sono 19 anni di differenza, ma il vero problema sta nella gelosia patologica del giovane. Proprio questa gelosia è diventata palese a tutto il pubblico a casa fin dai ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021) La prima puntata diè adata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 e come sempre ha tenuto incollati agli schermi moltissimi telespettatori. Il pubblico a casa ha imparato a conoscere meglio le sei coppie di quest'anno, ma tra loro sicuramentehanno attirato maggiormente l'attenzione.ha 21 anni eha quasi 40 anni. Tra i due ci sono 19 anni di differenza, ma il vero problema sta nellapatologica del giovane. Proprio questaè diventata palese a tutto il pubblico a casa fin dai ...

degansss : RT @stanga_mattia: Sei dubbioso sulla tua vita di coppia? Vuoi capire se ci potrà davvero essere un futuro tra voi due? State pensando di a… - 2359pm : Cioè, è iniziato Temptation Island? - itsmc17 : RT @stanga_mattia: Chi si iscrive a temptation island con me ? Poi ci tradiamo a vicenda facendoci tutti i tentatori e le tentatrici daiiii… - ShayISsoCute : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - itsmc17 : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single -