Temptation Island, Sossio Aruta confessa: “Alcuni hanno un copione” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ex cavaliere di Uomini e donne, Sossio Aruta ha svelato dei dettagli su Alcuni concorrenti che hanno partecipato in passato Intervistato da Fralof, l’ex cavaliere di Uomini e donne, possiamo dire ha smascherato Alcuni concorrenti di Temptation Island. Ricordiamo che anche lui e la sua attuale compagna Ursula Bennardo hanno preso parte al reality Alcuni anni fa, mettendo alla prova il loro amore. Sossio Aruta, però, ha preso parte anche ad altri programmi televisivi, tra cui Il ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ex cavaliere di Uomini e donne,ha svelato dei dettagli suconcorrenti chepartecipato in passato Intervistato da Fralof, l’ex cavaliere di Uomini e donne, possiamo dire ha smascheratoconcorrenti di. Ricordiamo che anche lui e la sua attuale compagna Ursula Bennardopreso parte al realityanni fa, mettendo alla prova il loro amore., però, ha preso parte anche ad altri programmi televisivi, tra cui Il ...

Advertising

erodavstyles : RT @rockstarshabit: harry e louis a temptation island durerebbero 3 giorni cagati poi finirebbero a fare una scenata napoletana dove si ric… - VanityFairIt : Dalla gelosia patologica di Tommaso nei confronti di Valentina allo scatto d'ira di Ste contro un povero pouf innoc… - robirantucci : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - paartynaauseous : io molto interessata a temptation island soprattutto alla tentatrice giulia - monicagrowsup : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single -