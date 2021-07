Temptation Island 2021, Guendalina Tavassi: “Tommaso mi ha insultata per mesi sui social” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tommaso Eletti, il più giovane tra i protagonisti di Temptation Island 2021, che ha fatto scalpore fin dall’inizio per via della storia con Valentina Augusti che ha vent’anni più di lui, nasconderebbe un passato da hater accanito. A rivelarlo è stata l’ex gieffina, oggi influencer di successo, Guendalina Tavassi. Guendalina Tavassi contro Tommaso Eletti di Temptation Island 2021 La donna, infatti, qualche ora fa su Instagram ha rivelato che ieri, guardando la prima puntata di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 luglio 2021)Eletti, il più giovane tra i protagonisti di, che ha fatto scalpore fin dall’inizio per via della storia con Valentina Augusti che ha vent’anni più di lui, nasconderebbe un passato da hater accanito. A rivelarlo è stata l’ex gieffina, oggi influencer di successo,controEletti diLa donna, infatti, qualche ora fa su Instagram ha rivelato che ieri, guardando la prima puntata di ...

Advertising

ila__gallo : RT @oocgfvip5: Tommaso elenca la carriera di Selvaggia imitandola: “1 milione di followers, veri? 10. Soubrette, pubblico a Domenica Live… - ab_skwlkr : RT @inlovewithfede_: Temptation Island è quel programma che mi fa capire che devo solo ringraziare se sono single - ottswxlls : RT @psychobizzle: ??| Harry e 0livia sono in Italia per partecipare come concorrenti a Temptation Island - reybenss : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - LarryisthewayC : RT @jhoestarr: i concorrenti di Temptation Island non appena vedono l'arredamento: #TemptationIsland -