Stefania Orlando fa chiarezza sul GF Vip 6. Alfonso Signorini risponde (Di giovedì 1 luglio 2021) Il chiarimento di Stefania Orlando Stefania Orlando nella giornata odierna ci ha tenuto a fare chiarezza circa le voci di un suo ‘no’ al ruolo di opinionista al GF Vip 6. Le cose, a dire il vero, sono andate molto diversamente e, per tale motivo, la showgirl che ha ritrovato una rinnovata popolarità grazie proprio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il chiarimento dinella giornata odierna ci ha tenuto a farecirca le voci di un suo ‘no’ al ruolo di opinionista al GF Vip 6. Le cose, a dire il vero, sono andate molto diversamente e, per tale motivo, la showgirl che ha ritrovato una rinnovata popolarità grazie proprio L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - zazoomblog : “Presto mamma”. Stefania Orlando a 54 anni l’annuncio dolcissimo col marito Simone - #“Presto #mamma”. #Stefania… - disagio_tv : Stefania Orlando chiarisce sul GF Vip 6: 'Non ho rifiutato il ruolo di opinionista...' #gfvip - serpeliademon : RT @Lor3nz4_: Stefania Orlando è il motivo per cui non riuscirò a guardare più nessun altro reality. Miglior concorrente della storia. - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, Stefania Orlando fa chiarezza sul rumoreggiato rifiuto per il ruolo di opinionista: Signorin… -