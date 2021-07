Sony Japan Studio rimosso dal sito PlayStation sembra l' ultimo tassello della fine di un' era

(Di giovedì 1 luglio 2021) Già all'inizio di quest'anno vi avevamo parlato di come, responsabile di giochi come Ape Escape, Shadow of the Colossus e Gravity Rush, aveva ufficialmente dato il via alla sua riorganizzazione, con alcuni tra i migliori creativi, tra cui Keiichiro Toyama (Silent Hill, Gravity Rush), Teruyuki Toriyama (producer di Demon's Souls) e Masaaki Yamagiwa (producer di Bloodborne) avevano lasciato losettimane prima. Ora,abbia postoad un'era: diversi utenti su ResetEra si sono accorti di come...

...parte dinon si sia effettivamente concretizzata, almeno non ancora. Quel che è strano, arrivati a questo punto, è ripensare al post pubblicato (e poi eliminato poco dopo) da PlayStation...Sul sito ufficiale PlayStation, dov'è immortalata la sontuosa squadra di team interni, è però sparito definitivamenteStudio. La prima software house first - party fondata daè ormai un ...Tempo di grandi manovre per Sony che, tra un'acquisizione e l'altra, aggiorna il portfolio di studi interni "cancellando" un team storico.PlayStation Studios accolgono Nixxes Software, team specializzato in conversioni e soprattutto in porting PC, che entra a far parte dei first party Sony.. Sony continua la sua espansione con ...