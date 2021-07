Serie A, niente orari spezzatino. "Incontro con Draghi prima di far partire il campionato": debiti e stadi vuoti, verso il disastro (Di giovedì 1 luglio 2021) È stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il prossimo campionato di Serie A. Nel corso dell'Assemblea di oggi si è preso atto dell'impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi. Non è l'unico ribaltone maturato tra i club di Serie A, che "lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l'assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive". Proprio per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) È stata ritirata la proposta sugliper il prossimodiA. Nel corso dell'Assemblea di oggi si è preso atto dell'impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite diA di ogni giornata in altrettantidiversi. Non è l'unico ribaltone maturato tra i club diA, che "lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l'assenza degli spettatori neglinelle ultime due stagioni sportive". Proprio per ...

