Saldi estivi al via, spesa media di 171 euro a famiglia (Di giovedì 1 luglio 2021) Saldi estivi al via da oggi in Sicilia, mentre dal 3 luglio scatteranno in quasi tutta Italia. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021)al via da oggi in Sicilia, mentre dal 3 luglio scatteranno in quasi tutta Italia. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ognispenderà in171– pari a 74pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via i saldi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia. Ultime a partire la Puglia il 24 lu… - Adnkronos : Al via i #saldi, Confcommercio: spesa media 170 euro a famiglia. - ElioLannutti : Saldi estivi 2021 al via: i negozianti sperano nella ripartenza, ma il digitale minaccia i loro affari… - ValserianaNews : Saldi estivi al via sabato 3 luglio - Valseriana News - italiaserait : Saldi estivi al via, spesa media di 171 euro a famiglia -