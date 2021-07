Presidio per il Maria Adelaide, tensione con la polizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Momento di tensione questo pomeriggio in corso Regina Margherita davanti all’assessore to alla Salute dove era in programma il Presidio organizzato dal Comitato Riapriamo il Maria Adelaide a cui hanno aderito numerose sigle. come documenta un video del collettivo Manituana i manifestanti che hanno chiesto di essere ricevuti dall’assessore Icardi per consegnare le firme per la richiesta di riapertura dell’ospedale sono stati allontanati a spinte dalla polizia. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 1 luglio 2021) Momento diquesto pomeriggio in corso Regina Margherita davanti all’assessore to alla Salute dove era in programma ilorganizzato dal Comitato Riapriamo ila cui hanno aderito numerose sigle. come documenta un video del collettivo Manituana i manifestanti che hanno chiesto di essere ricevuti dall’assessore Icardi per consegnare le firme per la richiesta di riapertura dell’ospedale sono stati allontanati a spinte dalla. L'articolo proviene da Nuova Società.

