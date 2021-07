Preolimpico basket 2021 | Sacchetti dopo Italia-Porto Rico | “Gara dura | non siamo partiti bene”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “E’ stata unaanche perché nei primi due quarti nonstati abbastanza aggressivi sulle guardie avversarie. Nonin attacco e nonin difesa. Nel secondo tempo molto meglio anche se poi abbiamo sofferto nel finale”. Lo ha detto il ct dell’del, Meo, al termine dell’importante vittoria nel torneodi Belgrado che consente agli azzurri di evitare la Serbia in semifinale: “Unadel genere poteva essere messa in preventivo visto che veniamo da almeno un paio di ...

Basket, preolimpico: gli azzurri si inginocchiano contro il razzismo - Basket, l'Italia al Preolimpico stende Portorico - Basket, Preolimpico: l'Italia piega Portorico 90-83 e si assicura una semifinale più "agevole" - Basket: Mannion-Fontecchio-Polonara, Italia dal brivido alla vittoria su Porto Rico al Preolimpico di Belgrado - L'Italbasket vince in rimonta contro Portorico nel Preolimpico

Comincia nel migliore dei modi il torneoper l'Italia, che batte il Portorico 90 - 83 e si regala la semifinale contro la vincente della sfida tra Filippine e Repubblica Dominicana (in campo stasera alle 20.30). Dopo il forfait ...Gli Azzurri hanno scelto di inginocchiarsi, prima dell'inizio di ogni gara al, in ... Canada, Grecia, Cina/Turchia, Uruguay, Repubblica Ceca Giochi Olimpici Tokyo 2020 Il torneo di...L'Italbasket batte Porto Rico nell'unico match del girone del preolimpico 2021 di Belgrado e si qualifica come testa di serie per le semifinali. In questo modo, gli azzurri eviteranno i padroni di cas ...Luka Doncic ha realizzato una quasi tripla-doppia in tre quarti (18 punti, 10 assist e 6 rimbalzi) mentre la Slovenia ha continuato a mostrare la sua impressionante forma al torneo di qualificazione..