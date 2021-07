Nuovo colpo del Benevento 5: arriva in giallorosso Mejuto (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Benevento 5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Agustin Mejuto Sabanes. L’argentino è il secondo rinforzo per mister Fabio Oliva in vista del prossimo campionato di Serie A2. Lucas Mejuto nasce a Buenos Aires l’11 gennaio 1997. Inizia la sua avventura nel futsal con la maglia del River Plate, in Italia arriva nel 2017 alla Salinis: ma la sua avventura in Puglia dura solo due mesi, a dicembre firma per il Pistoia dove trionfa nel campionato di serie B. Si ripete la stagione successiva con la vittoria dei play-off di B con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 1 minuto– Il5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lucas AgustinSabanes. L’argentino è il secondo rinforzo per mister Fabio Oliva in vista del prossimo campionato di Serie A2. Lucasnasce a Buenos Aires l’11 gennaio 1997. Inizia la sua avventura nel futsal con la maglia del River Plate, in Italianel 2017 alla Salinis: ma la sua avventura in Puglia dura solo due mesi, a dicembre firma per il Pistoia dove trionfa nel campionato di serie B. Si ripete la stagione successiva con la vittoria dei play-off di B con ...

