Non solo Usa. Il piano Draghi per rilanciare i microchip (in Italia) (Di giovedì 1 luglio 2021) Eppur si muove. L’Italia si mette in moto per colmare il gap nel settore dei microchip. In questi giorni, a quanto risulta a Formiche.net, il governo Italiano avrebbe incontrato a Roma Pat Gelsinger, amministratore delegato di Intel, la più grande azienda americana produttrice di semiconduttori. Ricevuto al Mise e a Palazzo Chigi, il ceo del colosso tech di Santa Clara ha esposto il piano per la costruzione in Europa di un impianto di produzione di semiconduttori, i “cervelli” che fanno funzionare interi settori, dall’automotive agli elettrodomestici fino ai computer e l’elettronica. A maggio il numero uno di Intel, ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Eppur si muove. L’si mette in moto per colmare il gap nel settore dei. In questi giorni, a quanto risulta a Formiche.net, il governono avrebbe incontrato a Roma Pat Gelsinger, amministratore delegato di Intel, la più grande azienda americana produttrice di semiconduttori. Ricevuto al Mise e a Palazzo Chigi, il ceo del colosso tech di Santa Clara ha esposto ilper la costruzione in Europa di un impianto di produzione di semiconduttori, i “cervelli” che fanno funzionare interi settori, dall’automotive agli elettrodomestici fino ai computer e l’elettronica. A maggio il numero uno di Intel, ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Agenzia_Ansa : M5s, il post di Beppe Grillo 'non è' una delusione 'solo per me'. 'Questa svolta autarchica credo sia una mortifica… - Assolombarda : Oggi #1luglio, ore 11:00 | Assemblea Generale #Assolombarda2021 È tempo di cambiare e lavorare per innovare, rinasc… - bluerovses : 'Non fare niente di impulsivo' no Ceren ma che dici andrà solo a consegnare la presentazione a Serkan Bolat #LoveIsInTheAir - victoriandark2 : @stocazzzzzo Ho deciso di non seguirti più ma solo perché ho visto la punizione ?? -