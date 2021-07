Migranti: Fratoianni, 'dopo video spero no Pd-M5S a rifinanziamento guardia costiera libica' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - ”Mi auguro che, dopo la diffusione da parte di Sea Watch del video in cui si vede la cosiddetta guardia costiera libica in acque Sar maltesi che spara contro un'imbarcazione di naufraghi e cerca addirittura di speronarla con una motovedetta regalata, equipaggiata e finanziata dall'Italia, i colleghi di Pd e M5S annunceranno il proprio voto contrario al rifinanziamento del decreto di questa missione quando arriverà in Parlamento". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Di fronte a prove così ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - ”Mi auguro che,la diffusione da parte di Sea Watch delin cui si vede la cosiddettain acque Sar maltesi che spara contro un'imbarcazione di naufraghi e cerca addirittura dinarla con una motovedetta regalata, equipaggiata e finanziata dall'Italia, i colleghi di Pd e M5S annunceranno il proprio voto contrario aldel decreto di questa missione quando arriverà in Parlamento". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Di fronte a prove così ...

