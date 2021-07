Migliora bimba soffocata da busta | genitori tengono potestà

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente del Tribunale dei minorenni di Sassari, Guido Vecchione, ha respinto oggi la richiesta del capo della Procura dei minori, Luisella Fenu, per far decadere dalla responsabilitàale ...

La, ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova dal 6 giugno, è intanto uscita dal coma: ieri i medici l'hanno sottoposta un intervento per applicare un sondino gastrico che consenta l'...... oggi si sono registrati 10 decessi contro gli 11 di ieri, mentrelo scenario negli ... (aggiornamento di Alessandro Nidi) Denise Pipitone, riconosciuta rom del video/ "È mia zia,è figlia ...Bimba di 5 mesi soffocata da busta di plastica: dal Gaslini, dove è ricoverata dal 6 giugno, arrivano buone notizie ...Respinta richiesta per far cadere potestà genitoriale. Nel frattempo la bimba è uscita dal coma: applicato sondino gastrico per alimentazione diretta. Onorato (legale): ...