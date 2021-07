Maturità, classe record a Foligno: tutti studenti da 100 (Di giovedì 1 luglio 2021) Foligno, 1 luglio 2021 - Mi chiamo Matilde Biancalana Salvatori e faccio parte della mitica 5BINT del Liceo Guglielmo Marconi di Foligno . Non siamo un gruppo di secchioni, però siamo bravi. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021), 1 luglio 2021 - Mi chiamo Matilde Biancalana Salvatori e faccio parte della mitica 5BINT del Liceo Guglielmo Marconi di. Non siamo un gruppo di secchioni, però siamo bravi. ...

Advertising

qn_lanazione : Maturità, classe record a Foligno: tutti studenti da 100 - infoitinterno : Maturità da record: raffica di '100' in tutte le scuole, fino a dieci per classe - infoitinterno : Maturità, al “Marconi” studenti da record: in una classe tutti col massimo dei voti - laregione : Liceo di Locarno, i 112 promossi della maturità 2021 - Solegiallorosso : @LTremamondo @soniabetz1 @beppe_grillo Ripassati mentalmente la transumanza in Parlamento di certe capre dal… -