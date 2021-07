Marigliano | blitz dei carabinieri in nota pizzeria | cibo con muffa e condizioni igieniche disastrose

(Di giovedì 1 luglio 2021)deiin un noto ristorante di Mariglianella (). I militari hanno scoperto numerosi i prodotti da forno privi – secondo i– di ogni riferimento alla tracciabilità: gli alimenti, alcuni dei quali persino ammuffiti, sono stati sequestrati mentre il titolare dell’attività sanzionato per 1500 euro.in una: alimenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marigliano blitz

MARIGLIANO.net

Usa controal quotidiano Apple Daily. Governo la smetta di reprimere la libertà 17 Giugno ... Rosalia Achille di Crispiano (TA), Simona Aiuti di Frosinone, Lina Alfieri di(NA), Elvio ...... Afragola, Brusciano, Caivano,Casoria, Castello di Cisterna, Mariglianella,e Pomigliano ... IL CASO Mergellina,all'alba: rimosso il suk in spiaggia Lungo il loro sviluppo, rileva la ...Napoli, maxi sequestro di cibo in cattive condizioni: blitz a Mariglianella tra pavimenti sporchi e muffa sugli alimenti ...MARIGLIANELLA - I carabinieri della stazione forestale di Marigliano, agli ordini del comandante Alessandro Cavallo, nell’ambito di servizi mirati alla tutela della sicurezza alimentare, effettuati co ...