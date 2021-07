Marchetti | “De Laurentiis pentito degli acquisti | chiaro a chi si riferisse”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 luglio 2021) Aurelio Dedurante la conferenza stampa ha detto di essersidi alcunifatti. In tanti si sono chiesti a chi fosse il riferimento e secondo Lucadi Sky è abbastanzache il presidente del Napoli stava “pensando a Victor Osimhen. Ovviamente non lo ha detto in maniera esplicita ma èche sia lui. In quel momento il club pensavo di poterlo fare”.fa anche il punto in generale sul calciomercato e sulla crisi delle società: “La Juventus oggi ha dovuto ripianare per 400 milioni di euro, il ...