Manchester United | priorità rinnovo di Bruno Fernandes Gli aggiornamenti

Il Manchester United vuole rinnovare il contratto di Bruno Fernandes: contatti avviati con l'entourage del portoghese Il Manchester United ha avviato i contatti con l'entourage di Bruno Fernandes per siglare un nuovo contratto con il fantasista portoghese, uomo rivelazione della squadra di Ole Gunnar Solskjaer. Come riportato da Fabrizio Romano, il club inglese vorrebbe dare un chiaro segnale all'ex Sampdoria e Sporting CP dopo l'acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund.

