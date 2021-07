M5s | scade l' ultimatum di Grillo Crimi | voto comitato direttivo su SkyVote

Advertising

69Massy : @LaVeritaWeb Ah ah ah, dopo il mandato zero, hanno trovato un’altra scappatoia del secondo mandato. Ricicleranno i… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s scade

QUOTIDIANO NAZIONALE

Se il Comitato di Garanzianon farà votare l'elezione dell'organo collegiale sulla piattaforma ... La diffida - che arriva proprio mentrel'ultimatum di Beppe Grillo a Vito Crimi - si fonda ...Roma, 4 consiglieri lasciano il Movimento No Rousseau, voto su SkyVote Non c'è ancora aria di preparativi per un voto su Rousseu che porti alla scelta di quel Comitato direttivo diche manderebbe ...Presenterà lo statuto ai parlamentari che glielo hanno chiesto? “Se c’è un invito volentieri, ci mancherebbe, io sono sempre a disposizione dei deputati e senatori”. Così Giuseppe Conte risponde ai cr ...Circa un'ora di colloquio, e zero dichiarazioni all'uscita dopo l'incontro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e Giuseppe Conte. All'uscita dall'abitazione dell'ex premier il titolare della F ...