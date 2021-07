Advertising

borghi_claudio : C'è voluta la disgregazione del M5S perchè il PD si accorgesse che quando ci sarà l'elezione del Presidente della R… - NicolaPorro : Nel M5s si fa quel che conviene. Ma stavolta i parlamentari potrebbero aver fatto male i loro calcoli... ?? - petergomezblog : Grillo agli eletti: “Conte deve studiare cos’è il M5s. Sul nuovo statuto osservazioni in corso, entro pochi giorni… - TV7Benevento : **M5S: da eletti mandato a capigruppo per incontro Grillo-Conte**... - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Ressa M5S, nel delirio di Grillo e Giuseppi, tra gli eletti scatta la conta: ecco chi sta con chi. E perché https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S eletti

Diversisi sarebbero dissociati dal contenuto del comunicato, chiedendo di non diffonderlo: "...sul nuovo statuto - riveduto e corretto secondo le indicazioni del co - fondatore del- ...Se a Palazzo Madama circa l'80% deglisono a favore dell'ex premier (e forse sarebbero ... Leggi Anche, alla Camera deputati spaccati. Azzolina: 'Rottamiamo le persone come fa Renzi?'. ...AGI - Nessuna schiarita, ad ora, nell'intricata vicenda che vede sino a oggi Beppe Grillo e Giuseppe Conte ciascuno per sè, a difendere il buon operato per la rifondazione M5s che ancora non è andata ...L’ex grillino Damiano Carretto, consigliere comunale in Sala Rossa, si candida a sindaco con la lista “Torino verde” del Movimento 4 ottobre, a cui appartengono numerosi fuoriusciti dal Movimento 5 St ...