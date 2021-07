Lucrezia Borgia edizione 2002 in onda su Rai 5 (Di giovedì 1 luglio 2021) Lucrezia Borgia è l’opera che apre il mese culturale di luglio su Rai 5. Parliamo della versione che fu messa in scena al Teatro degli Arcimboldi nel 2002 con la regia di Hugo de Ana. Fu sempre quest’ultimo ad occuparsi di scene e costumi. A dirigere l’orchestra fu Renato Palumbo. La trama verte tutta intorno a strane atmosfere gotiche, che fanno da sfondo alla protagonista Lucrezia Borgia e all’amore maledetto che nutre per i figli. Nel cast vedremo Mariella Devia nel ruolo di Lucrezia, Marcelo Álvarez nel ruolo di Gennaro. Daniela Barcellona nel ruolo di Maffio Orsini, mentre ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 luglio 2021)è l’opera che apre il mese culturale di luglio su Rai 5. Parliamo della versione che fu messa in scena al Teatro degli Arcimboldi nelcon la regia di Hugo de Ana. Fu sempre quest’ultimo ad occuparsi di scene e costumi. A dirigere l’orchestra fu Renato Palumbo. La trama verte tutta intorno a strane atmosfere gotiche, che fanno da sfondo alla protagonistae all’amore maledetto che nutre per i figli. Nel cast vedremo Mariella Devia nel ruolo di, Marcelo Álvarez nel ruolo di Gennaro. Daniela Barcellona nel ruolo di Maffio Orsini, mentre ...

