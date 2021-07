L’Italia dalla parte della pace in Afghanistan Scrive Garavini

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 luglio 2021) Scende la bandiera. Si spengono le luci. La nostra missione infa ritorno in Italia. Dopo vent’anni di impegno sul posto. Due decenni durante i quali le nostre donne e uomini hanno costruito ponti e strade. Hanno avviato corsi di formazione per quelle ragazze afgane che erano state estromesse dalle scuole dal regime talebano. E soprattutto hanno salvato vite umane. Anche a scapitopropria. Come accaduto a 53 nostri soldati, che oggi non possono riabbracciare i propri cari. Siamo orgogliosi e riconoscenti ai nostri militari, perché con coraggio e dedizione hanno lavorato in un luogo estremamente pericoloso. Per riportare vita e democrazia ...