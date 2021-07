In corso le operazioni per liberare il campo nomadi “La Monachina” (Di giovedì 1 luglio 2021) Hanno preso avvio questa mattina le operazioni per liberare il campo nomadi “La Monachina” . Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo XIII “Aurelio”, GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), stanno provvedendo con l’identificazione e l’allontanamento di coloro ancora presenti all’interno dell’area . Poco più di una decina le persone trovate all’interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l’avvio delle procedure previste per l’assistenza alloggiativa. L'articolo proviene da Forze ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 1 luglio 2021) Hanno preso avvio questa mattina leperil“La” . Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo XIII “Aurelio”, GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), stanno provvedendo con l’identificazione e l’allontanamento di coloro ancora presenti all’interno dell’area . Poco più di una decina le persone trovate all’interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l’avvio delle procedure previste per l’assistenza alloggiativa. L'articolo proviene da Forze ...

Advertising

elenaricci1491 : Hanno preso avvio questa mattina le operazioni per liberare il campo nomadi 'La Monachina' - forzearmatenews : Hanno preso avvio questa mattina le operazioni per liberare il campo nomadi 'La Monachina' - CorriereCitta : Roma, sgombero al Campo Rom ‘La Monachina’: operazioni in corso (FOTO) - citynowit : Sono in corso le operazioni di recupero. Sconosciute al momento le cause del decesso - BellelliAlberto : Ci prendiamo cura delle nuove piantumazioni. In considerazione delle elevate temperature che sfiorano i 35/36° ,so… -

Ultime Notizie dalla rete : corso operazioni ePrice estende periodo di esclusiva al 30 settembre 2021 ... e, in particolare, per dare avvio " come da prassi per operazioni analoghe " ad una due diligence ... attualmente in corso, e che le suddette analisi e valutazioni proseguiranno nelle prossime ...

Sgombero in corso al campo nomadi Monachina Hanno preso avvio questa mattina le operazioni per liberare il campo nomadi 'La Monachina' . Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo XIII 'Aurelio', GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell'Unità Spe (Sicurezza ...

Roma, sgombero al Campo Rom ‘La Monachina’: operazioni in corso (FOTO) Il Corriere della Città È stata sequestrata una rete Vpn usata per attacchi ransomware AGI - La Polizia Postale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, nel corso di un’operazione di polizia internazionale, ha sequestrato un’infrastruttura di rete VPN, in grado di ...

Minibond di 5 milioni di euro sottoscritto da UniCredit per l’internazionalizzazione di Comerio Ercole Un prestito obbligazionario (minibond) di 5 milioni di euro, con garanzia Sace, emesso da Comerio Ercole, è stato sottoscritto da UniCredit. Il prestito obbligazionario è di tipo full am ...

... e, in particolare, per dare avvio " come da prassi peranaloghe " ad una due diligence ... attualmente in, e che le suddette analisi e valutazioni proseguiranno nelle prossime ...Hanno preso avvio questa mattina leper liberare il campo nomadi 'La Monachina' . Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo XIII 'Aurelio', GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell'Unità Spe (Sicurezza ...AGI - La Polizia Postale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, nel corso di un’operazione di polizia internazionale, ha sequestrato un’infrastruttura di rete VPN, in grado di ...Un prestito obbligazionario (minibond) di 5 milioni di euro, con garanzia Sace, emesso da Comerio Ercole, è stato sottoscritto da UniCredit. Il prestito obbligazionario è di tipo full am ...