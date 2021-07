I Simpson incontrano Loki nel nuovo corto di Disney+ (Di giovedì 1 luglio 2021) La serie Marvel disponibile su Disney+ Loki sta battendo ogni record: settimana dopo settimana incolla allo schermo numerosi fan del Marvel Cinematic Universe, ipnotizzati dalle svolte inaspettate che riguardano il Dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston. Per questo la piattaforma di streaming ha deciso di cavalcare questo successo annunciando nelle scorse ore The Good, the Bart, and the Loki, nuovo corto animato disponibile dal 7 luglio. Come si intuisce dal titolo, qui si incontrano due mondi molto lontani: quello dei Simpson e, appunto, quello dell’antieroe ... Leggi su wired (Di giovedì 1 luglio 2021) La serie Marvel disponibile susta battendo ogni record: settimana dopo settimana incolla allo schermo numerosi fan del Marvel Cinematic Universe, ipnotizzati dalle svolte inaspettate che riguardano il Dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston. Per questo la piattaforma di streaming ha deciso di cavalcare questo successo annunciando nelle scorse ore The Good, the Bart, and theanimato disponibile dal 7 luglio. Come si intuisce dal titolo, qui sidue mondi molto lontani: quello deie, appunto, quello dell’antieroe ...

