I bambini nati al Sud hanno il 50% di rischio di morte in più nel primo anno di vita (Di giovedì 1 luglio 2021) I bambini nati nel Sud Italia hanno un rischio di morire nel primo anno di vita maggiore del 50 per cento rispetto a quelli nati nelle regioni del Nord. Inoltre, un bambino che vive nel Mezzogiorno ha un rischio del 70 per cento più elevato rispetto a un suo coetaneo del Centro-nord di dover migrare in altre regioni per curarsi. Sono gli inquietanti dati sottolineati da uno studio della Società italiana di pediatria sulle disparità riguardanti le possibilità di cura in Italia. La ricerca, pubblicata sull'Italian Journal ...

