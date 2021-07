GP Austria, Verstappen: "Con le morbide può essere una sfida ancora più esaltante" (Di giovedì 1 luglio 2021) Il momento è sicuramente positivo, ma Max Verstappen non si fida di due clienti molto difficili come Lewis Hamilton e la Mercedes. L'olandese della Red Bull si sta affacciando alla nona prova del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) Il momento è sicuramente positivo, ma Maxnon si fida di due clienti molto difficili come Lewis Hamilton e la Mercedes. L'olandese della Red Bull si sta affacciando alla nona prova del ...

Advertising

SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - STnews365 : GP d'Austria, Alonso: 'Io e Verstappen insieme? Forse a Le Mans sì'. Così lo spagnolo dell'Alpine ha escluso l'ipot… - sportli26181512 : F1, Verstappen nella conferenza del GP d'Austria: 'Non esultero più col burn-out': Gli è costata un ammonimento l'e… - SkySport : RT @SkySportF1: F1, Verstappen nella conferenza del GP d'Austria: 'Non esultero più col burn-out' #SkyMotori #F1 #Formula1 -