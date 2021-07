Formula 1 - Round 9 | il Gran Premio d' Austria

Advertising

GoalItalia : In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] - dinoadduci : Sainz e i progressi: “Duro lavoro e caratteristiche della pista. Qui per far bene” - Gazzetta_it : GP Austria, Sainz e i progressi: “Duro lavoro e caratteristiche della pista. Qui per far bene” - infoitsport : Formula 1, Wolff ci crede: 'Mondiale lungo, sarà un incontro da 23 round' - STnews365 : Toto Wolff non ha nessuna voglia di abdicare. “Non molleremo fino all’ultima gara, è un Mondiale da 23 round in sti… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Round

Quattroruote

...ricco weekend del Misano World Circuit andranno in scena anche il secondostagionale del TCR DSG Europe , la gara endurance di due ore promossa dal Gruppo Peroni Race, e le sfide delX ...The Donington Park circuit will host the fourth SBK, at a track at which the production - derived bikes, 500/MotoGP prototypes and1 cars have all written history. Might the 2021 chapter - in which Johnny Rea is again leading the way - ...Il Red Bull Ring di Spielberg si concede il bis: da domani, tutti nuovamente in pista per la nona prova del Mondiale, tutti a caccia di Verstappen ...Lo spagnolo della Ferrari dopo la sesta posizione ottenuta nel GP della Stiria: “Abbiamo raccolto molte informazioni e ora ci presentiamo al GP dell’Austria più preparati. Le basse temperature potrebb ...