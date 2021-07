FIFA 22: nuova modalità in arrivo? Il 20 luglio i primi dettagli (Di giovedì 1 luglio 2021) Electronic Arts ha di fatto confermato in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, in cui si parla di tutte le informazioni che verranno svelate nel corso del mese di luglio, in vista del’evento EA Play Live, l’arrivo di una nuova modalità per FIFA 22. Da sottolineare che nel comunicato non si fa esplicitamente riferimento a L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 1 luglio 2021) Electronic Arts ha di fatto confermato in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, in cui si parla di tutte le informazioni che verranno svelate nel corso del mese di, in vista del’evento EA Play Live, l’di unaper22. Da sottolineare che nel comunicato non si fa esplicitamente riferimento a L'articolo proviene da FUT Universe.

