È morto il biondino della spider rossa

AGI - Lorenzo Bozano, 76 anni, noto alle cronache come 'il biondino della spider rossa', è morto per un malore mentre stava facendo una nuotata nel mare dell'Isola d'Elba, in Toscana, dove in regime di semiliberta' dal 2019, stava scontando l'ergastolo. Era stato condannato per l'uccisione di Milena Sutter, 13 anni, avvenuta nel 1971 a Genova. Era detenuto nel carcere di Porto Azzurro, all'Elba.

