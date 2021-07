Disperso in mare per salvare due ragazzi: si cerca un 60enne (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonte di Procida (Na) – Un uomo di circa 60 anni risulta Disperso nelle acque di Torregaveta (Monte di Procida), nell’area flgrea: si è lanciato in mare con altre persone per portare soccorso a due giovanissimi in difficoltà per la corrente e le onde alte. La spiaggia di Torregaveta stamani era battuta da un forte vento che alzava anche onde di un metro. Intorno alle 12 due ragazzi hanno deciso di sfidare le onde e si sono gettati in acqua, ma subito si sono trovati in difficoltà. Dalla spiaggia e dal pontile, i pochi bagnanti presenti hanno notato la scena con le onde grosse che inghiottivano i due ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonte di Procida (Na) – Un uomo di circa 60 anni risultanelle acque di Torregaveta (Monte di Procida), nell’area flgrea: si è lanciato incon altre persone per portare soccorso a due giovanissimi in difficoltà per la corrente e le onde alte. La spiaggia di Torregaveta stamani era battuta da un forte vento che alzava anche onde di un metro. Intorno alle 12 duehanno deciso di sfidare le onde e si sono gettati in acqua, ma subito si sono trovati in difficoltà. Dalla spiaggia e dal pontile, i pochi bagnanti presenti hanno notato la scena con le onde grosse che inghiottivano i due ...

