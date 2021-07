(Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Lae la Superna saranno trasmesse super i prossimi tre anni. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega Serie A attualmente in corso. La tv del biscione ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo itv radiofonici per 400mila euro a stagione.

Advertising

Gabri_Juventus : La Lega Serie A ha assegnato a Mediaset i diritti televisivi della Coppa Italia per il triennio 2021-2024. #CoppaItalia #mediaset - Boboj29 : Diritti tv, colpo Mediaset: Coppa Italia e Supercoppa italiana La Lega Serie A accetta la proposta del biscione per… - TV7Benevento : Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset, battuta la Rai... - Adnkronos : A #Mediaset i diritti tv di #coppaitalia e Supercoppa. Battuta la #Rai - LolloCarini00 : La #Rai perde i diritti di Coppa Italia e Supercoppa Italiana: per le prossime tre stagioni sarà #Mediaset a trasmettere gli incontri -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Coppa

LaItalia sarà trasmessa su Mediaset: l'assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti itv per il prossimo triennio dellaItalia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che ...LaItalia sarà trasmessa su Mediaset: l'assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti itv per il prossimo triennio dellaItalia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che ...MILANO, 01 LUG - La Coppa Italia sarà trasmessa su Mediaset: l'assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della Supercoppa al ...Euro 2021 è entrato nella fase decisiva, ma il pensiero dei club è rivolto anche alla prossima stagione. Nel frattempo arrivano interessanti aggiornamenti sul fronte diritti tv. Nel dettaglio Mediaset ...