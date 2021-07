Cresce la variante Delta | il Portogallo ripristina il coprifuoco

Advertising

- globalistIT : - infoitinterno : Covid Campania, cresce la preoccupazione per la variante Delta: 110 positivi, due gravi - andvaccaro : RT @Open_gol: Cresce la diffusione della variante Delta anche in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce variante

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ladelta è ormai maggioritaria....dopo circa 30 giorni rispetto a quello dei nuovi casi. Per questo, l'ottimismo del premier ... Purtroppo è vero solo in parte, perché con laDelta sono necessarie due dosi di vaccino per ...Resta contenuto il numero di ricoverati e di vittime. Johnson verso il via libera alla quarta tappa di uscita dal lockdown, sulla spinta dell'effetto "doppio vaccino" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Uk, boom casi da variante Delta: allerta per tifosi inglesi a Roma. LIVE ...