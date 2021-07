Covid | EMA | “Con due dosi vaccini proteggono da variante Delta”

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – “I nostri dati mostrano che duedei quattroapprovaticontro la, questi dati sono rassicuranti. È importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani”. È quanto ha annunciato oggi Marco Cavaleri, capo della task force suidell’Agenzia europea del farmaco (Ema) rassicurando sull’efficacia dei sieri Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Ulteriori accertamenti sono invece necessari per certificare il livello di protezione dato dal mix derivante dalla ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Ema: “Due dosi dei vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”. Curevac efficacia al 48% - MediasetTgcom24 : Vaccini anti Covid, Ema: con due dosi protetti dalla variante Delta #covid - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Covid, Ema: “Due dosi dei vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”. Curevac efficacia al 48% https://t.c… - Italia_Notizie : Covid, Ema: “Due dosi dei vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”. Curevac efficacia al 48% - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: Covid, Ema: “Due dosi dei vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”. Curevac efficacia al 48% https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid EMA

Il Sole 24 ORE

...la vaccinazione eterologa è efficace e ha una solida base scientifica" e anche se "attualmente l'non è in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull'uso di diversi vaccini anti -...*Poco fa l'(European Medicines Agency) ha comunicato che le "prime evidenze scientifiche ...reagisce negativamente dato che è attivo (tra le altre cose) nella produzione di test per il- 19. *...Continua a far discutere la variante Delta del Covid. A tal proposito, è intervenuto poco fa Marco Cavaleri dell’Ema Il vaccino anti Covid protegge anche dalla variante Delta? Nelle ultime settimane, ...(Teleborsa) – “I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. È importante continuare la ...