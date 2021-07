Covid | Draghi | ' rapporto debito Pil toccherà il 160%'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Alla fine di quest'anno, iltrapubblico e prodotto interno lordo in Europa sarà cresciuto di circa 15 punti percentuali rispetto alla fine del 2019. In Italia, secondo le stime della Commissione Europea, ilpubblico aumenterà dal 135% del Pil, al. Si tratta di un incremento maggiore rispetto a quello della Grande Crisi Finanziaria. E a questo si è anche aggiunto un aumento consistente delprivato". A snocciolare i numeri il premier Mario, nel corso del suo intervento all'Accademia dei Lincei.

Lo dice il premier, Mario, intervenendo all'Accademia dei Lincei. Palazzo ChigiE a questo si è anche aggiunto un aumento consistente del debito privato". A snocciolare i numeri il premier Mario Draghi, nel corso del suo intervento all'Accademia dei Lincei.(ANSA) - PADOVA, 01 LUG - "Bisogna evitare gli errori fatti in passato. Per me anche un solo caso, è un caso di troppo", così il professor Andrea Crisanti ha commentato la comparsa di nuovi casi di va ...