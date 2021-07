Concorso Asl di Latina ‘truccato’, argomenti in anticipo ai candidati: arrestato anche il politico Claudio Moscardelli (Di giovedì 1 luglio 2021) Ancora misure cautelari eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Latina, che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di un Dirigente della ASL – già raggiunto da analoga misura cautelare lo scorso 21 maggio – e di un esponente politico locale, Claudio Moscardelli, indagati a vario titolo per Corruzione e Rivelazione di segreto d’ufficio. Leggi anche: Concorso ASL “falsato”, Dirigente e funzionario finiscono ai domiciliari: «candidati avvisati delle domande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Ancora misure cautelari eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di, che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di un Dirigente della ASL – già raggiunto da analoga misura cautelare lo scorso 21 maggio – e di un esponentelocale,, indagati a vario titolo per Corruzione e Rivelazione di segreto d’ufficio. LeggiASL “falsato”, Dirigente e funzionario finiscono ai domiciliari: «avvisati delle domande ...

Advertising

poliziadistato : Latina, operazione di #Poliziadistato e @GDF Arrestati politico locale e presidente commissione concorso #ASL per… - CorriereCitta : Concorso Asl di Latina ‘truccato’, argomenti in anticipo ai candidati: arrestato anche il politico Claudio Moscarde… - Big_Notizie : Concorso Asl Roma4 annullato: i quesiti incriminati. Lucernoni: “Oltre 250 candidati a secco e soldi pubblici sprec… - lightmoon972 : RT @poliziadistato: Latina, operazione di #Poliziadistato e @GDF Arrestati politico locale e presidente commissione concorso #ASL per corr… - generalgw13x : RT @poliziadistato: Latina, operazione di #Poliziadistato e @GDF Arrestati politico locale e presidente commissione concorso #ASL per corr… -