Chi è Chiara Francini? Età, carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco chi è Chiara Francini – età – carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice Chiara Francini è una conduttrice, attrice e scrittrice, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera. La conduttrice è nata il 20 dicembre del 1979 a Firenze, sin da giovanissima sognava di farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. Da ragazza ha conseguito la laurea in lettere all’Università degli Studi di Firenze, ha poi studiato recitazione al Teatro della ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco chi è– età –è una, attrice e scrittrice, tanti i successi conquistati nel corso della sua. Laè nata il 20 dicembre del 1979 a Firenze, sin da giovanissima sognava di farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. Da ragazza ha conseguito la laurea in lettere all’Università degli Studi di Firenze, ha poi studiato recitazione al Teatro della ...

