Carceri: Mirabelli, 'Salvini straparla invece di condannare le violenze' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Fa propaganda, straparla della camorra, continua a mettere in dubbio fatti gravi e che tutti hanno visto. L'unica cosa che non ha fatto Salvini a Santa Maria Capua Vetere è l'unica che doveva fare: condannare le violenze senza se e senza ma. Solo così si aiutano le istituzioni e si difende l'onore dei servitori dello Stato”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Fa propaganda,della camorra, continua a mettere in dubbio fatti gravi e che tutti hanno visto. L'unica cosa che non ha fattoa Santa Maria Capua Vetere è l'unica che doveva fare:lesenza se e senza ma. Solo così si aiutano le istituzioni e si difende l'onore dei servitori dello Stato”. Così Franco, vice presidente dei senatori del Pd.

Advertising

TV7Benevento : Carceri: interrogazione Fedeli-Mirabelli, 'governo quanto prima in aula'... - PoliticaNewsNow : Carceri, Mirabelli: 'Salvini ambiguo, difendere corpo ma punire abusi' - ADM_assdemxmi : Carceri: Mirabelli, 'Salvini ambiguo, per noi difendere polizia penitenziaria ma punire abusi' - TV7Benevento : Carceri: Mirabelli, 'Salvini ambiguo, per noi difendere polizia penitenziaria ma punire abusi'... - ADM_assdemxmi : Carceri: Mirabelli, 'Salvini eviti propaganda, si chiarisca presto su Capua Vetere' -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Mirabelli Pestaggi in carcere, ex detenuto sulla sedia a rotelle: 'Non posso ripensarci, erano tutti con i manganelli' ... il responsabile delle carceri campane raggiunto dalla sospensione dal lavoro perché accusato di ... Il senatore dem Cesare Mirabelli lo taccia di 'ambiguità', mentre per il segretario del Pd Enrico ...

Carceri: interrogazione Fedeli - Mirabelli, 'governo quanto prima in aula' Lo dichiarano la capogruppo Pd in commissione Diritti umani Valeria Fedeli e il capogruppo Pd in commissione Giustizia Franco Mirabelli. "Le immagini dei pestaggi diffuse dal quotidiano Domani e i ...

Carceri: interrogazione Fedeli-Mirabelli, 'governo quanto prima in aula' La Sicilia Carceri: Mirabelli, ‘Salvini straparla invece di condannare le violenze’ Roma, 1 lug (Adnkronos) – “Fa propaganda, straparla della camorra, continua a mettere in dubbio fatti gravi e che tutti hanno visto. L’unica cosa che non ha fatto Salvini a Santa Maria Capua Vetere è ...

Carceri: interrogazione Fedeli-Mirabelli, 'governo quanto prima in aula' Roma, 1 lug "Considerata la gravità dei fatti avvenuti presso alcune sezioni del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, fatti che scuotono nel pr ...

... il responsabile dellecampane raggiunto dalla sospensione dal lavoro perché accusato di ... Il senatore dem Cesarelo taccia di 'ambiguità', mentre per il segretario del Pd Enrico ...Lo dichiarano la capogruppo Pd in commissione Diritti umani Valeria Fedeli e il capogruppo Pd in commissione Giustizia Franco. "Le immagini dei pestaggi diffuse dal quotidiano Domani e i ...Roma, 1 lug (Adnkronos) – “Fa propaganda, straparla della camorra, continua a mettere in dubbio fatti gravi e che tutti hanno visto. L’unica cosa che non ha fatto Salvini a Santa Maria Capua Vetere è ...Roma, 1 lug "Considerata la gravità dei fatti avvenuti presso alcune sezioni del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, fatti che scuotono nel pr ...