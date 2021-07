Caos M5S | Di Maio incontra Conte per scongiurare la scissione

(Di giovedì 1 luglio 2021) I big del Movimento Cinque Stelle tentano un’ultima difficile mediazione tra l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe, e il fondatore e Garante dei Pentastellati, Beppe Grillo, peruna. Per questo motivo, come riporta Adnkronos, il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha raggiunto oggi l’abitazione dell’ex premier, intenzionato ad andare avanti con un proprio progetto politico. Il capo della Farnesina scende così in campo proprio nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano di ricucire i rapporti ai vertici del Movimento.

Advertising

fattoquotidiano : Caos M5s, in Parlamento è iniziata la conta: ecco chi è pronto a seguire Giuseppe Conte e chi vuole restare con Bep… - LegaSalvini : Caos #M5S, Francesco Storace: '#Grillo e #Conte sono entrambi le due facce di un'avventura, che però è finita male.… - petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - GiovanniRoi : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio”.Ma questo dimostra a Conte di avere rispetto su tutto. - APatrignan : RT @petergomezblog: M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” -

Ultime Notizie dalla rete : Caos M5S

... "Non sono un padre padrone, sono un papà con il cuore per il" Storia di Grillo - Caligola, del suo dentista e del, che adora I due partiti dentro ilCrimi: "Non so se resterò, non ...Un incontro che avviene nelle ore in cui i pontieri deltentano l'ultima, difficile mediazione tra l'ex premier e il garante del Movimento. Nella serata di ieri, infatti, nonostante il botta e ...I big del Movimento Cinque Stelle tentano un’ultima difficile mediazione tra l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il fondatore e Garante dei Pentastellati, Beppe Grillo, per scongiurare un ...Mentre la rottura tra Conte-Grillo ancora aperto si fa sempre più marcata, entra in campo Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri ha raggiunto in mattinata l’abitazione di Giuseppe Conte. Dopo giorni ...