Calciomercato Napoli, bloccato Vaclik in scadenza col Siviglia. Ospina ai saluti? (Di giovedì 1 luglio 2021) Il primo luglio è la data scritta in rosso sui calendari di ogni squadra di calcio. La scadenza dei contratti dei professionisti che giocano nei campionati europei segna un periodo di grande fermento nei club che possono trovare grandi occasioni al solo prezzo dell’ingaggio. Tra i tanti anche il Napoli che avrebbe puntato gli occhi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il primo luglio è la data scritta in rosso sui calendari di ogni squadra di calcio. Ladei contratti dei professionisti che giocano nei campionati europei segna un periodo di grande fermento nei club che possono trovare grandi occasioni al solo prezzo dell’ingaggio. Tra i tanti anche ilche avrebbe puntato gli occhi L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli/ Si cerca un portiere: Tomas Vaclik nel mirino CALCIOMERCATO NAPOLI: VACLIK NEL MIRINO Solo ieri pomeriggio De Laurentiis in vista dell'inizio del calciomercato, ha ribadito la necessità del Napoli di fare cassa: pure la dirigenza campana sta già ...

Napoli, Spalletti punta sull'oggetto misterioso - Top News Da oggetto misterioso a pedina fondamentale nel nuovo Napoli . Potrebbe essere lo strano caso di Adam Ounas . Il calciatore, ritorna all'ombra del Vesuvio ... Nel corso della trasmissione 'Calciomercato ...

Sky - Ounas resta al Napoli! Piace a Spalletti, ha messo il veto sulla sua cessione! CalcioNapoli24 Calciomercato Napoli: bloccato Vaclik Calciomercato Napoli: i partenopei puntano Tomas Vaclik, portiere attualmente impegnato con la Repubblica Ceca ad Euro 2020. L’estremo difensore è in uscita dal Siviglia. Dopo settimane di attesa, ...

