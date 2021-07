BOE | Bailey | “Importante non reagire in modo eccessivo a crescita inflazione”

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo la pandemia, e il forte rimbalzo economico atteso per l’anno in corso e il prossimo, “l’economia tornerà ai tassi dimedi più bassi che abbiamo visto dalla crisi finanziaria ad oggi, a parità di altre condizioni. A ciò si accompagnerà il perdurare di bassi tassi di interesse in tutto il mondo, che tendono ad essere influenzati da fattori strutturali quali l’invecchiamento della popolazione e lapersistentemente bassa della produttività”. È quanto ha detto Andrew, governatore della Bank of England, in un discorso la cui tesi è che politici e banchieri centrali non devono correre il rischio di ...

L'indice del dollaro USA in calo mentre gli investitori si sono adattati alla decisione della Fed. La Banca Centrale ha lasciato invariata la situazione.