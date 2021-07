Benevento, sorpasso del Perugia per un esterno del Pisa (Di giovedì 1 luglio 2021) Commenta per primo sorpasso in chiave mercato per il futuro di Francesco Lisi . Da giorni il giocatore in uscita dal Pisa è nel mirino del Benevento , ma secondo quanto raccolto da LaNazione.it, adesso è il Perugia ad essere in pole per chiudere con il terzino classe '89. Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 luglio 2021) Commenta per primoin chiave mercato per il futuro di Francesco Lisi . Da giorni il giocatore in uscita dalè nel mirino del, ma secondo quanto raccolto da LaNazione.it, adesso è ilad essere in pole per chiudere con il terzino classe '89.

