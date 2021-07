Andrea Agnelli: “Juventus ammessa in Champions, le minacce non ci fanno paura” (Di giovedì 1 luglio 2021) Andrea Agnelli soddisfatto annuncia che la Juventus è stata ammessa in Champions e non hanno avuto paura per le minacce ricevute. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 luglio 2021)soddisfatto annuncia che laè stataine non hanno avutoper lericevute. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

romeoagresti : #Juventus: domani - in conferenza stampa - Andrea Agnelli presenterà la nuova area sportiva. Appuntamento alle 14.30 ????@GoalItalia - juventusfc : ? LIVE DALLE 14:30 ? Segui la conferenza stampa di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Ch… - juventusfcen : Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene and Federico Cherubini will host a press conference LIVE from 14:… - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: Riascolta la conferenza stampa di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini ??? On demand, qui… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: ??? Nedved: 'Lavoreremo nel rispetto del DNA Juve: disciplina e lavoro per vincere' ??? Arrivabene: 'Sfida stimolante. L… -