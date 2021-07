Alex Zanardi, “Non è semplice” parla la moglie: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco che cosa ha dichiarato Daniela, la dolce metà del pilota. Al momento, la situazione non è delle migliori. Alex Zanardi, paraciclista (Instagram)Alex Zanardi, noto pilota e paraciclista, ha iniziato ad appassionarsi di motori fin da bambino. Trascorse la sua infanzia a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e da giovanissimo dimostrò una particolare predisposizione proprio per lo sport su quattro ruote, appassionandosi ben presto alla Formula 1. Dopo pochi anni di pratica, Zanardi cominciò a ottenere i primi riconoscimenti importanti, riuscendo ad accedere nei primi anni Ottanta al campionato ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco che cosa ha dichiarato Daniela, la dolce metà del pilota. Al momento, la situazione non è delle migliori., paraciclista (Instagram), noto pilota e paraciclista, ha iniziato ad appassionarsi di motori fin da bambino. Trascorse la sua infanzia a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e da giovanissimo dimostrò una particolare predisposizione proprio per lo sport su quattro ruote, appassionandosi ben presto alla Formula 1. Dopo pochi anni di pratica,cominciò a ottenere i primi riconoscimenti importanti, riuscendo ad accedere nei primi anni Ottanta al campionato ...

