Alex Zanardi - La moglie Daniela: "Le condizioni sono stabili" (Di giovedì 1 luglio 2021) A un anno dal terribile incidente in handbike che ha coinvolto Alex Zanardi sulle strade della Toscana, la moglie Daniela ha rilasciato un'intervista, pubblicata in una nota ufficiale della BMW, in cui racconta le attuali condizioni del campione paralimpico. Il ringraziamento. Nel corso dell'intervista, Daniela ha colto anche l'occasione per ringraziare sia il personale medico sia gli appassionati di tutto il mondo per l'enorme supporto ricevuto in questi mesi. Campione nello sport ed esempio per molte persone, Alex Zanardi era stato protagonista, in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) A un anno dal terribile incidente in handbike che ha coinvoltosulle strade della Toscana, laha rilasciato un'intervista, pubblicata in una nota ufficiale della BMW, in cui racconta le attualidel campione paralimpico. Il ringraziamento. Nel corso dell'intervista,ha colto anche l'occasione per ringraziare sia il personale medico sia gli appassionati di tutto il mondo per l'enorme supporto ricevuto in questi mesi. Campione nello sport ed esempio per molte persone,era stato protagonista, in ...

Advertising

pieroone74 : RT @Gazzetta_it: Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare” - Gazzetta_it : Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare” - Italiaracing : Daniela #Zanardi, a poco più di un anno dall'incidente, ha parlato del percorso di riabilitazione di Alex.… - Motorsport_IT : Daniela Zanardi: 'Il percorso di Alex è molto lungo' - motorboxcom : La moglie di #AlexZanardi ha deciso di rompere il silenzio per dare importanti aggiornamenti sulle condizioni del m… -