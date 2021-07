Alessia Marcuzzi Dice Addio a Mediaset Dopo 25 Anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Alessia Marcuzzi sta facendo parlare molto di sé postando sui social foto di lei e della sua famiglia mentre sono in vacanza. Il suo ultimo annuncio, però, giunto come un ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 luglio 2021)sta facendo parlare molto di sé postando sui social foto di lei e della sua famiglia mentre sono in vacanza. Il suo ultimo annuncio, però, giunto come un ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - Crys24581662 : RT @AlbertoPots: Alessia Marcuzzi Eurovision Song Contest?!!??? È la persona giusta, ha già intervistato Britney al Festivalbar. - back_origin : RT @LaGio___: Immaginate gestire una rete televisiva e preferire Alfonso Signorini ad Alessia Marcuzzi - RTonyii : RT @sempreciro: Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni per fine pena. - Luca_zone : Mediaset perde Artisti come Ficarra & Picone, volti storici come Alessia Marcuzzi e un pilastro come Barbara d’Urso… -