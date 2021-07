Aiuti Ue per regioni colpite da transizione ecologica (Di giovedì 1 luglio 2021) Sovvenzioni da 1,5 miliardi di euro aiuteranno le regioni che dipendono dall’industria ad alta intensità di carbonio a investire in un’economia più pulita. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Sovvenzioni da 1,5 miliardi di euro aiuteranno leche dipendono dall’industria ad alta intensità di carbonio a investire in un’economia più pulita. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti per Tg Economia - 1/7/2021 In questa edizione: - Assegno temporaneo per i figli, da oggi le domande - La bioeconomia in Italia vale 317 mld - La ripresa del turismo residenziale tarda ad arrivare - Aiuti Ue per regioni colpite da transizione ecologica gtr Sponsor

Un "Tavolo povertà" per sostenere i senza fissa dimora L'obiettivo è sostenere le persone senza fissa dimora e in difficoltà attraverso aiuti mirati. 'Il ...al dirigente del 3° Settore Venerando Rapisardi la predisposizione di un avviso pubblico per la ...

De Palo: «I soldi avanzati di cashback e aiuti Covid per completare l'assegno unico» Romasette.it Niger: il contingente italiano del Misin dona materiale sanitario per la popolazione provata dal Covid-19 Sono arrivati il 28 giugno, a bordo di un aereo C130J della 46^ Brigata aerea dell'Aeronautica militare italiana, medicinali e kit sanitari per aiutare la popolazione provata dalla crisi sanitaria cau ...

Boldrini, un dovere raccontare la mia malattia e far conoscere i sarcomi "La mia esperienza personale è di questi mesi: da due mesi e mezzo ho fatto un'operazione, avevo un condrosarcoma al femore. Mi è stato tolto questo tumore tagliando 23 centimetri di femore. Al suo po ...

