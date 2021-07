A lezione da Emilio | il fascinoso formicaleone di Giorgio Vallortigara

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Aspetta che devo andare a prendere una formica.” “E perché?” “Eh,non ha ancora mangiato oggi.” Ecco, io sono figlia di accademici, sono cresciuta tra professori (per la maggior parte mummificati e pallosissimi), riunioni (in cui mi veniva di solito concesso un foglio di carta intestata e dei pennarelli per colorare, ma io preferivo fare opere d’arte molto più ambiziose occupando tutte le lavagne disponibili) e conferenze (durante le quali ahimè non mi veniva concesso alcun diversivo e l’unica via d’uscita era addormentarsi), ma non mi era mai capitato prima di avere una conversazione del genere entrando nell’ufficio di un professore. Forse perché non avevo mai ...