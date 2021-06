William e Harry, faccia a faccia privato dopo il memoriale di Diana (Di mercoledì 30 giugno 2021) I Principi William e Harry saranno insieme il 1 luglio per il memoriale della compianta madre, Lady Diana Spencer. Ma a quanto pare il loro riavvicinamento non sarà soltanto pubblico. C’è grande attesa per rivedere i due fratelli ancora una volta fianco a fianco, soprattutto dopo i vari “tira e molla” che volevano il marito di Meghan Markle lontano da Londra e assente dalla cerimonia. Adesso è certezza, Harry si è già recato nel Regno Unito con qualche giorno di anticipo e sarà presente. Ma il Telegraph ha lanciato in queste ore una notizia inaspettata: a quanto pare i Principi hanno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021) I Principisaranno insieme il 1 luglio per ildella compianta madre, LadySpencer. Ma a quanto pare il loro riavvicinamento non sarà soltanto pubblico. C’è grande attesa per rivedere i due fratelli ancora una volta fianco a fianco, soprattuttoi vari “tira e molla” che volevano il marito di Meghan Markle lontano da Londra e assente dalla cerimonia. Adesso è certezza,si è già recato nel Regno Unito con qualche giorno di anticipo e sarà presente. Ma il Telegraph ha lanciato in queste ore una notizia inaspettata: a quanto pare i Principi hanno ...

