Variante Delta in Gran Bretagna, 26 mila contagi (picco dal 23 gennaio) (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Variante Delta imperversa ancora, ma i vaccini frenano morti e contagi. Ancora un picco di contagi Covid nel Regno Unito, alimentati ormai al 99% dall'aggressiva Variante Delta importata... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 giugno 2021) Laimperversa ancora, ma i vaccini frenano morti e. Ancora undiCovid nel Regno Unito, alimentati ormai al 99% dall'aggressivaimportata...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta in Gran Bretagna, 26 mila contagi (picco dal 23 gennaio) La imperversa ancora, ma i frenano morti e contagi. Ancora un picco di contagi nel Regno Unito, alimentati ormai al 99% dall'aggressiva variante Delta importata dall'India: lo certificano i dati di oggi del governo britannico con altri 26.068 casi nelle ultime 24 ore censite (su quasi 900.000 tamponi), record nel Paese dal 23 gennaio. ...

Seduta a due velocità a New York Sullo sfondo resta la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del Covid - 19. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,51% a 34.292 punti, mentre, al contrario, chiude la ...

COVID: la VARIANTE DELTA ora è PERICOLOSA anche per l'ITALIA, lo dicono gli ESPERTI. I SINTOMI della MALATTIA iLMeteo.it Euro 2020, focolaio Covid | Trema anche l’Italia Si sapeva che purtroppo qualcosa sarebbe potuto andare storto, soprattutto per la Variante Delta. E adesso i timori stanno diventando realtà: ma l’Uefa non arretra di un millimetro, confermando fino ...

Variante Delta, Costa (Min. Salute): “I tifosi inglesi non entreranno allo stadio Olimpico” StampaSono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita all’Olimpico con l’Ucraina il prossimo 3 luglio. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere r ...

