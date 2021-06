Variante Delta in Gran Bretagna, 26 mila contagi (il picco dal 23 gennaio). Ma i vaccini frenano impatto su ricoveri e morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Variante Delta imperversa ancora, ma i vaccini frenano morti e contagi. Ancora un picco di contagi Covid nel Regno Unito, alimentati ormai al 99% dall'aggressiva Variante Delta importata... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 giugno 2021) Laimperversa ancora, ma i. Ancora undiCovid nel Regno Unito, alimentati ormai al 99% dall'aggressivaimportata...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - Corriere : ?? Ecco come la variante Delta è entrata a Sydney, che ora è in lockdown - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: 26.000 contagi Delta in Gb, picco dal 23 gennaio: (ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Ancora un picco… - MonacoGP : @itselisy Ad oggi è prematuro, ma il diffondersi della variante Delta potrebbe creare notevoli problemi organizzativi -