UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 luglio 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) anticipazioni puntata 1200 di Una VITA di giovedì 1 e venerdì 2 luglio 2021: Camino apprende tramite Liberto che è stata Concha Lopez a denunciare Maite; l’accusatrice è una lavandaia che vive in periferia. Tutto ciò non convince Camino, la quale teme che sua madre Felicia abbia svolto un ruolo nella denuncia e, con l’aiuto di Emilio, va in cerca di Concha per farsi dire la verità. Leggi anche: Una VITA anticipazioni: BELLITA accetterà JULIO? La decisione finale Al ritorno dal viaggio di nozze, Felipe viene a sapere che Marcia si è ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 giugno 2021)1200 di Unadi1 e: Camino apprende tramite Liberto che è stata Concha Lopez a denunciare Maite; l’accusatrice è una lavandaia che vive in periferia. Tutto ciò non convince Camino, la quale teme che sua madre Felicia abbia svolto un ruolo nella denuncia e, con l’aiuto di Emilio, va in cerca di Concha per farsi dire la verità. Leggi anche: Una: BELLITA accetterà JULIO? La decisione finale Al ritorno dal viaggio di nozze, Felipe viene a sapere che Marcia si è ...

Advertising

matteograndi : Se la #Delta prende davvero piede e i vaccini si confermano una barriera efficace, cosa succede? Si riparte con il… - PIERPARDO : Ventuno anni fa stavo per vivere una delle giornate più belle della mia vita. Una partita che per me significa molt… - il_pucciarelli : Ai tempi del Prc e poi di Sel c'erano parlamentari che andavano nelle carceri (e nei Cie) ad occuparsi della vita d… - sissiisissi2 : RT @lageloni: Chi ha scommesso sul fallimento di Conte ha scommesso su Grillo, il movimento delle origini, il vaffa e l’irriducibilità dell… - tileggo : @jo_jo69109 E dire che conduco una vita semplice! ????????? -